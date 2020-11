Il parco delle Groane dona 1.500 euro al Castiglioni di Limbiate per la pecora brianzola

LIMBIATE – Continua la collaborazione tra il parco delle Groane e l’istituto agrario Luigi Castiglioni di Limbiate. Le due realtà sono legate tutto l’anno dal progetto dei Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), l’ex alternanza scuola-lavoro, finanziato da regione Lombardia e che prevede la presenza di alcuni studenti del Castiglioni all’interno dell’ente parco per un’esperienza di carattere lavorativo e formativo.

Ma il legame si consolida e si arricchisce nell’arco dell’anno scolastico – e anche oltre – con altre occasioni di collaborazione come quella conclusasi giovedì mattina con una piccola cerimonia proprio negli spazi della scuola.

Il parco delle Groane, infatti, ha donato all’Iis Castiglioni di Limbiate 1.500 euro da investire nei progetti di tutela della pecora brianzola, una razza autoctona da recuperare e salvaguardare. La scuola superiore di Limbiate li utilizzerà per la ricostituzione e implementazione del gregge selezionato dal punto di vista genomico già in possesso, utile per la didattica degli studenti.

Il contributo rientra nei fondi del progetto agricoltura della regione Lombardia che attraverso il finanziamento di azioni mirate fornisce la possibilità di attuare pratiche agricole rispettose dell’ambiente.

La richiesta di contributo per l’acquisto di pecore brianzole è giunta dal dirigente scolastico, la professoressa Viviana Guidetti che giovedì mattina ha accolto negli spazi esterni della scuola una piccola delegazione del parco delle Groane guidata dal presidente Emiliano Campi, il direttore Mario Girelli, il consigliere William Ricchi e Greta Volpi, responsabile dell’educazione ambientale per l’ente che ha consegnato alla preside una pergamena.

A sua volta l’istituto agrario Castiglioni in segno di riconoscenza e considerata anche la vicinanza della giornata nazionale degli alberi di sabato 21 – era previsto un evento ad hoc proprio al Castiglioni rinviato per l’emergenza sanitaria in corso – ha donato al Parco delle Groane circa 20 piante cresciute nel vivaio della scuola e da oggi a disposizione dell’ente per essere piantumate in un’area da riqualificare individuata dall’ufficio tecnico.

Sempre giovedì mattina a suggello dell’iniziativa è stato piantato un nocciolo nell’area “Magici Frutti” da alcuni studenti disabili che proseguono (gli unici in tutta la scuola) le loro lezioni “in presenza”.

“Ringrazio il parco delle Groane per la collaborazione continua – ha dichiarato a margine della mattinata Viviana Guidetti – e per la possibilità che ci offre di fare esperienza sul campo agli studenti nell’ambito dei Pcto e in questo caso specifico proprio per la donazione a favore del nostro gregge di pecore geneticamente controllate, un progetto a cui teniamo moltissimo e che in questa maniera potrà avere continuità nel tempo. Voglio dire grazie al parco anche a nome dei ragazzi con disabilità che, specie in un momento così, hanno sempre più bisogno di essere coinvolti nella comunità scolastica e più in generale sentirsi parte all’interno delle attività legate al territorio”.