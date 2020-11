MISINTO – Discarica di… pane nella campagna attorno al paese: questa la singolare scoperta compiuta ieri da chi si è addentrato nei campi per passeggiare. C’è anche chi ha fotografato l’insolita “montagnetta” fatta di panini, in quel contesto tanto inconsueto. Come hanno fatto ad arrivare sin lì i panini? Da dove arrivano? E soprattutto, perchè qualcuno si è preso la briga di entrare nel campo per scaricare lì il pane secco, portandosi anche voi il relativo sacchetto, che non è stato trovato sul posto? Una serie di interrogativi ai quali non è stato possibile rispondere.

Non è la prima volta, che nelle campagne vengono trovati resti di cibo e materiali anche inusuali: purtroppo il fenomeno degli scarichi abusivi non accenna a frenare. Pure quando s tratta, come in questo caso, semplicemente di pane, che basterebbe lasciare nella frazione umida dei rifiuti.

(foto: il particolare di una delle immagini diffuse sui social per testimoniare il singolare rinvenimento)

23112020