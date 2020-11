SARONNO – “Ieri sera, grazie anche alla testata giornalistica ilSaronno, Massimo Beneggi ha illustrato la reale e difficile situazione del nostro ospedale cittadino”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da Luca Amadio capogruppo in consiglio comunale di Obiettivo Saronno.

“In particolar modo, ha fatto chiarezza sui tanto decantati 23 milioni di euro, che in realtà ad oggi non si sono visti. Fra l’altro coloro i quali hanno enfatizzato politicamente tale cifra, non hanno chiarito come 12 milioni furono stanziati nel 2014 e mai utilizzati, mentre i restanti quasi 11 milioni sono fondi governativi per l’emergenza Covid, da utilizzare entro il 2023. Di fatto ad oggi nulla di nuovo è stato disposto per il nostro ospedale.

Ringrazio sentitamente, a nome di Obiettivo Saronno, Massimo Beneggi e tutti coloro che impegnano le loro forze nel Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’ospedale di Saronno. Saronno ha votato il cambiamento proprio per voltare pagina da coloro che neanche di fronte al bene piú prezioso della vita hanno la compiacenza e la sensibilitá di fermarsi. Proprio per questo, Obiettivo Saronno sará sempre in prima linea nel cercare la veritá e nell’operare nell’unica direzione possibile, ovvero mantenere l’ospedale di Saronno come presidio di primo livello”.

24122020