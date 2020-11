CERIANO LAGHETTO – Le vaccinazioni antinfluenzali saranno somministrate dai medici di base di Ceriano Laghetto ai loro assistiti nelle giornate dal 1 al 4 dicembre prossimi secondo modalità stabilite dagli stessi medici. La somministrazione avverrà per tutti all’oratorio di via San Francesco, in locali idonei messi a disposizione dalla parrocchia San Vittore in collaborazione con l’Amministrazione comunale che garantirà il presidio di volontari di Protezione civile per gestire l’afflusso e il deflusso ordinato delle persone in modo tale da garantire il distanziamento e il rispetto delle normative contro la diffusione del contagio da Covid 19.

Gli assistiti della dottoressa Rullo dovranno presentarsi nella giornata del 1° dicembre dalle 10,30, mentre gli assistiti del dottor Cavallini il giorno 2 dicembre, quelli del dottor Miotto il 3 dicembre e quelli della dottoressa Caimi il 4 dicembre, rispettando i turni legati all’iniziale del cognome, come riportato nei volantini affissi negli ambulatori e diffusi in questi giorni, che potrete trovare anche qui in allegato.

Si raccomanda a tutti il rispetto del proprio turno, l’utilizzo della mascherina e il distanziamento.

(in foto: municipio di Ceriano Laghetto)

23112020