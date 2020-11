TURATE – Puntualizzazione sui dati covid a Turate, ad incalzare il sindaco Alberto Oleari è la lista di opposizione Democratici per Turate. Riportiamo il loro intervento:

Spiace dover constatare che, proprio sul Covid-19 l’Amministrazione Comunale alimenti una inutile polemica politica, oltretutto accusando infondatamente che vengono diffusi dati non ufficiali, quando, invece, i dati sull’andamento dei contagi sono comunicati ogni giorno dalla Regione Lombardia e ciascun cittadino li può leggere sul sito dedicato al covid-19. La questione, quindi, non è di polemica politica, ma solo di corretta informazione. Quello di cui i cittadini hanno bisogno.

Ats comunica periodicamente ai Comuni i dati sui contagi, fornendo i dati sullo storico, i guariti, i decessi e sui cittadini “attualmente positivi”. Diversi sindaci, tra i quali Oleari, considerano le variazioni settimanali del dato relativo ai cittadini “attualmente positivi” come indicativo del trend dei contagi. Infatti, nell’ultimo comunicato dell’Amministrazione si afferma che a Turate dal 7 al 14 novembre ci sarebbero stati + 43 positivi e dal 15 al 21 novembre + 26 casi. Da qui la conclusione del Sindaco che il trend dei contagi starebbe migliorando.

Invece, il dato degli “attualmente positivi” non fornisce un’informazione sull’andamento dei contagi, bensì sul bilancio tra positivi, guariti e deceduti: Di conseguenza, più aumentano i guariti ed i decessi, più diminuiscono gli “attualmente positivi”. Ma questo dato in sé non ha nulla a che fare con il trend dei contagi. Per essere più chiari, se ad una determinata data ci sono 100 cittadini “attualmente positivi” e nel corso della settimana successiva sono stati rilevati 100 nuovi contagi e 100 guariti, dopo sette giorni gli “attualmente positivi” risulterebbero sempre 100 e la variazione tra una settimana e l’altra risulterebbe pari a zero. In realtà, invece, l’incremento reale dei nuovi contagi, non è stato pari a zero, bensì a 100 cittadini che prima non erano positivi ed ora lo sono diventati. Un incremento, quindi, del 100%.

Così, nelle settimane sopra citate l’incremento dei contagi a Turate ha registrato numeri ben diversi: + 83 dal 7 al 14 novembre e + 108 dal 15 al 21 novembre. Questo dato, nell’indicare il trend dei contagi, evidenzia che la situazione a Turate non è affatto migliorata, poiché nelle due settimane si è registrato un incremento dei nuovi contagi di circa il 30%.

Infatti, sulla base dei dati ufficiali di Regione Lombardia, Turate si colloca, purtroppo, al sesto posto tra i Comuni comaschi con il più elevato numero di contagi ed è il primo, tra questi dieci comuni, con l’indice percentuale più elevato di contagi rispetto alla popolazione (5%).

Auspichiamo, quindi, non un’inutile polemica politica in questo momento così difficile e doloroso, ma solo corretta informazione per i cittadini, che devono essere pienamente consapevoli che la situazione è ancora molto seria, che il trend dei contagi non si è ancora affatto arrestato e che, per questo, occorre continuare con le misure di prevenzione e protezione e non allentare l’attenzione.

24112020