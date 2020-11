LIMBIATE / COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – Primo, secondo e terzo: Limbiate, Cogliate e Ceriano Laghetto sono oggi, in questo ordine, le tre località della Brianza che lamentano il maggior numero di persone contagiate dal coronavirus in rapporto ai residenti. Lo dicono i dati di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda Limbiate si tratta di 2149 persone contagiate (su 35.080 abitanti) che corrispondono a ben il 6.13 per cento della popolazione. Numero alto, ma che supera di pochissimo Cogliate dove si contano attualmente 521 persone contagiate dall’inizio della pandemia (su 8.530 abitanti) ovvero il 6.11 per cento dei residenti. Terzo posto per Ceriano Laghetto con 363 persone che sono state contagiate dall’inizio della pandemia, ovvero il 5.52 per cento dei residenti (gli abitanti sono 6.572).

