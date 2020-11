Fuga di gas a Ceriano, sette ore di intervento di pompieri e tecnici

CERIANO – L’allarme è partito alle 16.30 di ieri pomeriggio, lunedì 23 novembre, ma l’intervento è durato fino a notte inoltrata per sanare la fuga di gas scaturita in via Piave. Sul posto si sono portate due autobotti dei vigili del fuoco ed a seguire anche i tecnici dell’azienda di gestione della rete.

Ad accorgersi della fuga di gas una vicina di casa dell’abitazione interessata. Sentito il forte puzzo ha immediatamente chiamato i vicini per segnalarla. Quando la padrona di casa è uscita fuori è stato subito investita dall’olezzo ed ha chiamato i soccorsi. I pompieri sono arrivati sul posto in pochi minuti a sirene spiegate ed hanno messo in sicurezza ed isolato l’area, per evitare rischi per la cittadinanza. Dopodiché sono arrivati in via Piave anche i tecnici dell’azienda della rete del gas che hanno lavorato sin oltre le 23 per riparare la tubatura e confinare la perdita. Un grosso spavento per tutti i residenti della zona, risolto positivamente dagli uomini in servizio.

24112020