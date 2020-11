SARONNO – Nonostante lo stato di emergenza sanitaria per la pandemia e la conseguente chiusura delle scuole, l’istituto tecnico commerciale Gino Zappa non rinuncia ad accogliere i futuri studenti delle classi prime con quattro open day online.

Saranno, infatti, virtuali gli incontri con le famiglie delle classi prime, durante i quali il preside dell’istituto presenterà la scuola e illustrerà gli obiettivi formativi dei tre indirizzi disponibili – Amministrazione, finanza e marketing, Turismo e Costruzione, ambiente e territorio.

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Google Meet divisi su due settimane, per permettere ad ogni studente di raccogliere le informazioni sufficienti ad effettuare una scelta ponderata e consapevole sul proprio futuro scolastico.

Il primo incontro si terrà venerdì 27 novembre dalle 17 alle 19, seguito da sabato 28 novembre dalle 10 alle 12. La replica avverrà nei giorni di venerdì 11 dicembre sempre dalle 17 alle 19 e sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 12.

(in foto: un momento in classe nell’istituto tecnico Gino Zappa di Saronno.)

24112020