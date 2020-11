LIMBIATE – Flaviano Vighi, psicologo al centro Ce.R.S di Limbiate, ha annunciato l’uscita del suo primo e inedito libro “Autoipnosi per l’anima” che sarà possibile acquistare nel mese di dicembre. Il neo scrittore ha spiegato la ragione che l’ha portato a mettere nero su bianco la sua esperienza: dopo essere stato chiamato per tre estati ad insegnare alla Summer school of clynical hypnosis, un master residenziale per psicologi, psicoterapeuti e medici impegnati nell’imparare le tecniche di ipnosi in ambito clinico e terapeutico, Flaviano Vighi si è accorto delle difficoltà che anche professionisti da anni possono incontrare. “Anche per chi lavora da anni in campo clinico – ha riferito lo psicoterapeuta – può essere faticoso accedere a quell’aspetto intuitivo che serve per dialogare con il nostro materiale inconscio”. Per questo motivo Flaviano Vighi, da questa esperienza, ha pensato che sarebbe stato d’aiuto anche per i professionisti avere delle immagini guida, che poi potranno essere personalizzate, in modo da avere gli strumenti per impostare un lavoro con i loro pazienti verso un percorso di crescita personale.

Lo scrittore dirà qualcosa per preannunciare i vari temi affrontati nel libro a partire da martedì 24 novembre pubblicando video sulla sua pagina facebook.

“Questo libro non è l’ennesimo manuale di autoipnosi, è molto di più – inizia così il commento di Carlo Piazza presente sul retro della copertina del libro – è la sintesi storica, esistenziale e scientifica di una formazione professionale speciale. Un percorso di autoconoscenza fondato sull’apertura fiduciosa alle proprie risorse personali, celate nella profondità dell’inconscio individuale di ognuno ma anche connesse con l’inconscio collettivo transpersonale della spiritualità umana. Un viaggio dentro di sé nel mondo connesso ai mondi, nell’anima spalancata all’amore per sé e per l’altro, in una dimensione di coscienza che è ricchezza, pienezza e benessere. Un percorso scientifico e sapienziale nella sacralità essenziale di ognuno e di tutti, alla scoperta di quanto tutti abbiamo e non possiamo sprecare. Conoscendosi in profondità grazie al mondo immaginale, che si svela guidato da Flaviano Vighi e dai suoi audio registrati, il lettore potrà accedere alla propria unica ed irripetibile bellezza interiore. E sarà gioiosa rivelazione”.

Carlo Piazza psichiatra psicoterapeuta, Verona presidente onorario scuola di specializzazione in psicoterapia psicosintetica ed ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim”, S.P.P.I.E.

Biografia dell’autore

Flaviano Vighi è psicologo clinico, psicoterapeuta ad indirizzo junghiano, ipnoterapeuta. È nato a Milano il 26 marzo del 1974. Dopo aver studiato psicologia a Torino, per otto anni, è stato monaco nel gruppo de “I Ricostruttori” e ha proseguito i suoi studi a Napoli, diplomandosi in filosofia, e a Padova, dove si è baccalaureato in teologia. Dal 2010 vive a Verona, dove si è specializzato in psicoterapia nella scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipnosi Eriksoniana “H. Ber – nheim”. Nella città scaligera ha fondato lo studio Naós in cui, oltre a lavorare come psicoterapeuta, tiene corsi di autoipnosi, storia delle religioni, il mondo dei sogni e gruppi di costellazioni sistemiche. Lavora inoltre come psicoterapeuta al centro Ce.R.S. di Limbiate (MB), come psicologo scolastico e come psicoterapeuta alla comunità terapeutica “La Genovesa” di Verona. Insegna ipnosi al master triennale “Summer School in Clinical Hypnosis” ed è Life member dell’International hypnosis association.

24112020