Scontro alla periferia di Caronno Pertusella, ragazza ricoverata a Milano

CARONNO PERTUSELLA – Tamponamento alle 19 nel periferico viale 5 giornate di Caronno Pertusella, è successo lungo il tratto oltre all’incrocio per Bariola andando verso sud. Nello scontro fra due autovetture è rimasta ferita una donna di 30 anni, soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra della sede caronnese e che è stata infine trasportata all’ospedale San Carlo di Milano: al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita ma ha comunque riportato contusioni di una certa gravità.

Da ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Viale 5 giornata è il tratto dell’ex statale Varesina che dalla zona più centrale della città porta verso il confine con Garbagnate Milanese, una arteria solitamente piuttosto trafficata. E’ un tratto di strada dove già in un passato anche recente si sono verificati diversi incidenti.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso alla periferia di Caronno Pertusella per un incidente stradale)

24112020