SARONNO / MALPENSA – In primavera, Alfa 2. Nella seconda ondata pandemica, Alfa 3. Fil rouge: la grande sensibilità e solidarietà del Gruppo Sea, che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Ancora una volta a fianco di Asst Valle Olona, l’azienda sanitaria che tra l’altro gestisce gli ospedali di Saronno e Busto Arsizio. Mettendo a disposizione mezzi di soccorso nuovi e di elevata efficienza. Ambulanze arricchite con un optional importantissimo come un sanificatore all’ozono montato nel vano sanitario.

Con l’ambulanza Alfa 2, nella fase acuta della prima ondata covid-19, erano stati percorsi 5980 chilometri. Il Gruppo l’aveva messa a disposizione degli Ospedali Asst Valle Olona agli inizi di aprile, per poi essere riconsegnata in aeroporto i primi giorni di luglio. Ieri Fabrizio Caprera (Responsabile coordinatore del Servizio ambulanze aziendali) è tornato al pronto soccorso del Terminal 1 di Malpensa per il ritiro di Alfa 3. “Ancora una volta il Gruppo Sea ci aiuta offrendoci in comodato d’uso un mezzo di soccorso molto performante, dal chilometraggio limitato, praticamente quasi nuovo – afferma – La data della restituzione è prevista per gli inizi di marzo 2021. Dal 1 ottobre a oggi i nostri operatori hanno effettuato 351 trasporti, dei quali 115 di malati positivi al Covid-19: sia interni tra i vari presidi ospedalieri locali, sia esterni, diretti verso gli ospedali di Bergamo, Brescia e Mantova”.

Caprera sottolinea come la generosità del Gruppo Sea si traduca in trasporto sicuro e confortevole. “Alfa 3 ha la funzione di garantire affidabilità in questo periodo di emergenza sanitaria, essendo recente e in ottime condizioni, in attesa delle nuove ambulanze aziendali che dovrebbero essere consegnate nei prossimi mesi – conclude -. Saranno due, e andranno a sostituire mezzi ormai vetusti”.

24112020