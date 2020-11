LOMAZZO – Distribuzione gratuita di mascherine alla frazione di Manera: l’appuntamento è previsto sabato 28 novembre dalle 9 e sino alle 12.

La consegna viene effettuata a Manera nell’area del mercato, nel parcheggio del centro sportivo parrocchiale (in piazza Risorgimento sul retro della chiesa). Possono accedere alla distribuzione sia i cittadini residenti a Manera che i cittadini residenti a Lomazzo, previa registrazione tramite il modulo di richiesta del kit: https://bit.ly/richiestamascherine

Il kit messo a disposizione dei cittadini è composto da 10 mascherine ed è possibile presentare una richiesta per ogni famiglia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

