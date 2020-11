SARONNO – “Come mai il marciapiede è stato asfaltato a metà?” E’ la domanda che ha rivolto un saronnese all’ufficio Lavori Pubblici. La risposta è arrivata anche sui social dall’assessore alla partita Novella Ciceroni che ha fatto il punto accudendo anche qualche foto.

“Ieri mattina ho ricevuto una lettera da un concittadino che si domandava come mai un tratto di un marciapiede in via Pastore fosse rimasto incompiuto da 40 anni. Approfittando della programmazione della manutenzione con cassone termico di questi giorni, lo abbiamo inserito in corsa come ultimo lavoro dell’ultimo giorno del giro previsto in città. Purtroppo il materiale è terminato prima di aver potuto finire il lavoro. Insieme al nostro responsabile delle manutenzioni, Roberto Volpi, sarà nostra cura programmare di finire il lavoro appena possibile”.

Insomma l’intervento è stato realizzato nelle ultime ore sfruttando l’opportunità di realizzare una manutenzione a lungo attesa e sarà ultimato appena possibile.

(foto: condivise sulla pagina Facebook sei di Saronno se…)