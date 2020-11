SOLARO – Un video per sensibilizzare le persone sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, diffondere la cultura del rispetto e pubblicizzare il numero 1522 per le emergenze. L’iniziativa del comune di Solaro è on line da questa mattina sui canali social. Nel video il sindaco Nilde Moretti e la consigliera con delega alle Pari Opportunità Eva Diagne ricordano i dati di una vera e propria emergenza, quella della violenza di genere, raccolti dai centri di aiuto della zona.

In questi giorni inoltre saranno distribuiti nelle edicole e nelle farmacie del paese i segnalibri con i riferimenti del 1522 nazionale e del Centro Antiviolenza Hara, mentre da oggi al prossimo 30 novembre Villa Borromeo sarà illuminata per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la Giornata internazionale Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte.

«Il simbolo della nostra iniziativa è la panchina rossa che abbiamo realizzato e posizionato con la collaborazione di tutte le consigliere comunali di Solaro nella piazzetta dell’AggregaGiovani di via Primo Maggio», dice convinta il primo cittadino. «In questo periodo di crisi, un’altra emergenza deve essere portata all’attenzione di tutti: quella della violenza sulle donne. Siamo tutti costretti in casa in rispetto delle norme, ma per alcune donne la situazione è più difficile, forzate a convivere con uomini che le maltrattano. Il numero 1522 così come tutti i servizi di zona sono gli strumenti utili per uscirne, mi rivolgo direttamente a loro: non abbiate paura, non siete sole, denunciate». Parole a cui si aggiungono quelle di Eva Diagne, consigliera delegata alle Pari Opportunità: «I dati sono sconcertanti. Invito tutti a vedere e diffondere il nostro video per sensibilizzare quelle persone che sanno ma non parlano e per aiutare quelle donne che non trovano la forza di reagire. A Solaro abbiamo una panchina rossa che ricorda la nostra battaglia, ma non basta e per questo ci siamo impegnati in questi mesi a diffondere la cultura del rispetto ed a evidenziare tutti i mezzi a disposizione. Il nostro è un segnale di vicinanza, per infondere coraggio in chi soffre».

1 di 2

25112020