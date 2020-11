MISINTO – Ottima notizia da Misinto; in una giornata come quella odierna in cui scendono i dati dei contagi in Lombardia e nella zona, Misinto fa +0, nessun nuovo caso è stato riscontrato oggi in paese, dopo la crescita anche notevole che aveva caratterizzato le ultime settimane. Dall’inizio della pandemia in paese si sono registrati complessivamente 305 casi positivi al coronavirus.

Scendono i numeri dei nuovi contagi in Lombardia ed anche nelle province di Varese e Como ed in Brianza, anche se complessivamente i nuovi casi sono comunque +1.208.

Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tamponi effettuati è 42.063 e 5.173 sono i nuovi positivi (12,2 per cento). Oggi è decessi in Lombardia sono stati +155, che portano a superare anche il numero di 21 mila dall’inizio della pandemia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: veduta del centro di Misinto)

