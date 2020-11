Covid, dati fra luci e ombre da Origgio

ORIGGIO – La discesa generalizzata in Lombardia e nel Varesotto dei nuovi contagi da coronavirus, che caratterizza gli ultimi giorni ed in particolare la giornata odierna, non ha “impatto” sul piccolo paese di Origgio dove invece, in rapporto all’esiguo numero di residenti, si segnala una crescita non trascurabile. I dati regionali diffusi nel tardo pomeriggio, infatti, mostrano un incremento di +10 nuovi casi che portano il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 482.

Origgio: 482 (472)

A Cislago pochissimi casi. Modesto incremento nella bassa comasca fra Turate, Lomazzo e Mozzate. Pochi nuovi casi anche a Cogliate, Lazzate, Ceriano Laghetto. A Misinto dunque si scende a +0.

Scendono i numeri dei nuovi contagi in Lombardia ed anche nelle province di Varese e Como ed in Brianza, anche se complessivamente i nuovi casi sono comunque +1.208.

Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tamponi effettuati è 42.063 e 5.173 sono i nuovi positivi (12,2 per cento). Oggi è decessi in Lombardia sono stati +155, che portano a superare anche il numero di 21 mila dall’inizio della pandemia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una immagine da Origgio, sanificazioni in un giardino pubblico)

25112020