CISLAGO – Dato odierno, quello dei nuovi contagi da coronavirus, sicuramente confortante per quanto riguarda Cislago che dopo la notevole crescita delle ultime settimane va vicina a fermarsi. Oggi i dati regionali evidenziano infatti un incremento di “soli” +4 nuovi casi, che portano il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 663.

Cislago: 663 (659)

Modesto incremento nella bassa comasca fra Turate, Lomazzo e Mozzate. Pochi nuovi casi anche a Cogliate, Lazzate, Ceriano Laghetto. A Misinto dunque si scende a +0.

Scendono i numeri dei nuovi contagi in Lombardia ed anche nelle province di Varese e Como ed in Brianza, anche se complessivamente i nuovi casi sono comunque +1.208.

Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tamponi effettuati è 42.063 e 5.173 sono i nuovi positivi (12,2 per cento). Oggi è decessi in Lombardia sono stati +155, che portano a superare anche il numero di 21 mila dall’inizio della pandemia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una immagine da Cislago)

25112020