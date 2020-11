UBOLDO – “Mandiamo una pec e invitiamo il ministero alla Salute, Roberto Speranza, a pranzo da noi!” Questa la provocatoria proposta dell’ex sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti, arrivata nel corso della nottata durante il suo abituale streaming su Facebook (sulla propria pagina) sui temi dell’attualità e, in questo periodo, soprattutto dell’emergenza coronavirus. E nella fattispecie sulle limitazioni per il periodo natalizio. Guzzetti si è soffermato proprio sul tema di pranzi e cenoni natalizi, che per le esigenze del distanziamento potrebbero essere “numericamente” limitati, o sconsigliati del tutto.

Guzzetti ha preso carta e penna, virtuali, ed in diretta ha scritto e spedito una email “notturna” al ministro Speranza, annunciando già che ci sarà parecchia gente, “da un minimo di 9 a 25 persone solo per i pasti senza considerare il passaggio di amic che si alterneranno durante la giornata…”

Guzzetti non ha mai nascosto, anche con toni duri, le proprie posizioni critiche nei confronti del Governo per la gestione della crisi legata alla pandemia.

25112020