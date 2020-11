SARONNO – Una campagna di manifesti per spiegare ai saronnesi cosa si intende per attività motoria e per attività sportiva dove è possibile farle e quali sono le regole da rispettare per non incorrere in sanzioni. E’ quella che ha realizzato nelle ultime ore l’Amministrazione comunale nell’ambito della campagna #saronnosiprotegge lanciata del sindaco Augusto Airoldi per sensibilizzare la cittadinanza al massimo rispetto delle norme anticovid. Proprio su questo fronte, dopo numerose domande al comando di polizia locale, il comune ha realizzato un manifesto ad hoc per spiegare cosa sia possibile fare come attività motoria e come attività sportiva anche alla luce delle tante domande arrivate al comando di polizia locale su questo tema. Tra le varie raccomandazioni c’è quella di avere con sé l’autocertificazione che giustifica la ragione dello spostamento disponibile anche sul sito del Comune. Non manca ovviamente la raccomandazione ad usare sempre la mascherina. Resta la possibilità di chiamare il comando della polizia locale per avere tutte le informazioni del caso.

24112020