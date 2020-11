MISINTO – Sindaco per un giorno, l’Assessore Monica Caspani indossa la fascia Tricolore in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne davanti alla panchina rossa.

Un’installazione fatta per ricordare tutte le donne che hanno subito una violenza, per ricordare quelle donne che ancora oggi la subiscono, ma soprattutto un simbolo di rottura del silenzio, con l’auspicio che nel domani non ci siano più violenze, ne fisiche e ne verbali nei confronti di tutte le donne.

Volutamente posizionata su una strada di passaggio, perché venga vista, sempre. “Sulla targa – spiega il sindaco Matteo Piuri – c’è una frase che lascia il segno, che deve catturare la nostra attenzione, non solo per un giorno, ma essere amplificata tutti i giorni dell’anno”

La panchina è stata preparata ed installata dal Gruppo Volontari Civici su richiesta di questa amministrazione comunale. L’inaugurazione doveva avvenire per la festa della donna dello scorso marzo ma il Covid ha fermato il paese. “Anche ora non sarà possibile inaugurare la panchina rossa, ma non volevamo aspettare ancora, era necessario porre l’attenzione dei misintesi su questo argomento.

Ci auguriamo che tutti gli eventi pensati per il 25 novembre si possano riproporre al più presto.

Il numero per denunciare qualsiasi abuso è il 1522”.