GERENZANO – Traffico rallentato oggi all’ora di pranzo sull’ex statale Varesina, all’angolo con via 20 settembre dove si trova la rotatoria che conduce da una parte al centro di Gerenzano e dall’altra verso lo scalo ferroviario. Sul posto c’erano infatti i mezzi di soccorso, intervenuti perchè un pedone era stato investito da una autovettura. A restare ferita una donna di 47 anni: sono accorse le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri della Compagnia di Saronno oltre ad una ambulanza del Sos Uboldo.

La malcapitata ha riportato lesioni e contusioni varie, non è comunque apparsa in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato accertamenti sulla dinamica dell’accaduto per mettere a fuoco le eventuali responsabilità, ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno nella zona di Gerenzano dove è stato investito oggi il pedone, nei pressi della rotatoria fra via Stazione e via Clerici)

25112020