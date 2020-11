SARONNO – Doppio intervento della polizia locale oggi pomeriggio in via Prealpi dove oggi nel primo pomeriggio è stata segnalata da alcuni automobilisti una perdita d’olio. La pattuglia arrivata sul posto, nei pressi dell’incrocio con via Alliata, ha per prima cosa creato un senso unico alternato per evitare che l’olio venisse “sparso” dai pneumatici dei mezzi di passaggio.

Nel frattempo la centrale operativa ha provveduto a contattare la Sicurezza Ambiente specializzata in questo genere di interventi e convenzionata con l’Amministrazione per tutti gli incidenti di questo tipo sul territorio comunale. Il personale arrivato sul posto ha provveduto con materiale assorbento a raccogliere l’olio mettendo in sicurezza la sede stradate che rappresentava un rischio non solo per le auto ma anche per biciclette, moto e motorini. Ma non solo. Gli agenti sono risaliti al mezzo che ha perso l’olio allertando anche il conducente la cui posizione è al vaglio del comando.

(foto archivio)

