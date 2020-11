SARONNO – Il Museo della ceramica Gianetti mantiene le sue promesse e non si ferma davanti alla chiusura delle proprie sale a seguito dell’ultimo Dpcm. Lo staff del museo pensa ancora ai più piccoli: dalla sala allestita in occasione della mostra “L’altro Rodari”, organizzata con il Museo dell’Illustrazione saronnese e innaugurata con un tour virtuale sulla pagina Facebook del museo, si lavorerà con l’immaginazione e giocherà a distanza con le storiei del celebre scrittore.

Partendo da alcuni racconti di Rodari, i bambini saranno invitati ad usare la fantasia e, muniti di astuccio, fogli e materiali facilmente trovabili in casa, a creare delle piccole opere d’arte, che il museo esporrà nella propria galleria d’arte virtuale.

Il laboratorio creativo sarà organizzato in tre incontri a cadenza settimanale: gli appuntamenti sono fissati per sabato 28 novembre, 5 dicembre e 12 dicembre dalle 15 alle 16, sulla piattaforma zoom.

Il museo chiede una quota di 20 euro per tutti gli incontri, così da aiutare a il Museo Gianetti in questo periodo di chiusura.

(foto d’archivio: il museo Gianetti)

24112020