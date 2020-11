SARONNO – “In seguito di un ritardo di consegna da parte della ditta produttrice, il vaccino mancante sarà reso disponibile nella seconda settimana di dicembre. Si dovrà quindi procedere ad una rivalutazione del numero di dosi assegnate a ciascun medico”.

E’ la comunicazione arrivata da Ats Insubria ieri pomeriggio ai medici di famiglia di Saronno e del Saronnese. In sostanza ci sono dei ritardi nella consegna dei vaccini ma le dosi per ogni singolo medico potranno essere ulteriormente ridotte.

Dopo le vaccinazioni dei pazienti fragili e allettatti è attualmente in corso la campagna di vaccinazione degli over 65, fascia di età considerata a rischio anche in considerazione della pandemia in corso.

Ai medici di famiglia sono arrivate solo due tranche di vaccini che sono già state quasi completamente somministrate. Nelle ultime ore invece delle nuove dosi è aggiunta la missiva che annuncia ulteriori ritardi mentre si susseguono le chiamate di pazienti per chiedere informazioni e soprattutto con la speranza di prenotare la vaccinazione.

Vista la difficoltà di approvigionatamento la nota spiega come “i pazienti di età compresa tra i 60-64 anni e in salute, dovranno essere rinviati al termine della campagna e potranno essere vaccinati solo dopo aver eseguito le vaccinazioni agli ultrasessantacinquenni”. Inoltre “i familiari sani di pazienti fragili non è previsto vengano sottoposti a vaccinazione perchè la protezione conferita al soggetto interessato con la somministrazione del vaccino è da considerarsi sufficiente”. Niente vaccinazione anche per insegnanti e lavoratori delle poste.