Spaccata al centro sportivo Matteotti di Saronno, ladri delusi

SARONNO – Spaccata al centro sportivo Matteotti di via Sampietro a Saronno: nel cuore della notte qualcuno si è presentato sul posto e con le maniere forti ha forzato la serranda posta sul davanti del piccolo prefabbricato che funge da bar. La tapparella non ha tenuto, i ladri poi hanno aperto la porta e sono entrati. Ma ecco la brutta sorpresa: c’erano già passati i loro colleghi all’inizio del mese, quando erano stati portati via snack, bevande e pure la macchina del caffè. Insomma, stavolta non c’era niente da rubare e quindi se ne sono dovuti andare a mani vuote.

In questo periodo il centro sportivo è chiuso per lo stop delle attività sportive per l’emergenza coronavirus: ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni addetti del Fbc Saronno, che utilizza abitualmente l’impianto, che si sono recati sul posto per un controllo di routine. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri e adesso sono in corso le indagini.

25112020