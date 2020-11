TURATE – Tamponamento fra due auto questa mattina a Turate, una donna di 40 anni è rimasta ferita ed ha concluso la mattinata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove è stata ricoverata con lesioni di una certa gravità ma non in pericolo di vita.

Il sinistro è successo alle 8.30 sulla strada provinciale 23 ovvero l’ex statale Varesina non lontano dalla intersezione con via Deledda e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, il cui equipaggio si è preso cura della quarantenne. E’ sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù: i militari dell’Arma hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed hanno provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti. Ora è in corso la ricostruzione dell’accaduto, per definire con precisione quel che è avvenuto e le eventuali responsabilità.

(foto: intervento dei mezzi di soccorso sulla Varesina per una precedente emergenza)

25112020