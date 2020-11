Alfieri (Pd): “Vincenzi e la sua amministrazione hanno lasciato una Provincia migliore”

VARESE – “Non mi piace fare polemica ma l’altro ieri il presidente della Provincia e i consiglieri di centrodestra hanno superato il limite attaccando l’ex presidente Gunnar Vincenzi “colpevole” di aver salvato l’ente dal fallimento – dichiara il senatore varesino del Partito democratico, Alessandro Alfieri – Alla squadra di Vincenzi il nostro territorio deve solo gratitudine. Allora ero consigliere regionale e seguì molto da vicino la vicenda: un pesante disavanzo scoperto nel bilancio dopo pochi mesi dall’insediamento, la drammatica decisione di provare ad evitare il fallimento dell’ente e di negoziare un piano di rientro con il Ministero degli interni da oltre 50 milioni di euro, i sacrifici che sono stati chiesti ai dipendenti e ai 139 Comuni, il taglio a tutti i contributi e le sovvenzioni che erogava Villa Recalcati sul territorio”.

Prosegue Alfieri: “E poi la Corte dei Conti che certificò l’enorme disavanzo, l’indagine della Procura di Varese che portò al rinvio a giudizio di quattro persone e un processo ancora in corso al Tribunale di Varese. Possibile che i consiglieri di centrodestra non sapessero queste cose? Bastava chiederle a Marco Magrini ex vicepresidente di Vincenzi voluto tanto ora in maggioranza. Gunnar Vincenzi e la sua amministrazione lasciarono una Provincia migliore di come l’avevano trovata, piegata dal disavanzo e da una sbagliata riforma Delrio, auguro a questa amministrazione di saper fare lo stesso”.

