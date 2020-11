Case riposo Lomazzo e Bregnano: “Situazione grave”. 14 decessi

LOMAZZO / BREGNANO – “Nelle case di riposo della Fondazione case di riposo riunite di Lomazzo e Bregnano la situazione è grave!” Lo dice l’Amministrazione comunale lomazzese che fa il punto dello scenario attuale.

“La situazione è grave. Quattordici decessi e ottanta contagiati nelle strutture della Fondazione case di riposo riunite di Bregnano e Lomazzo. Anche fra gli operatori delle Rsa si contano casi di positività al covid e nella direzione delle strutture per anziani vi è l’impegno nel garantire tutti i turni, riorganizzando i servizi, a seguito del personale in malattia” si legge in una nota del Comune di Lomazzo.

“Pur riconoscendo la gravità delle situazione che si sta affrontando, ritengo che la fondazione stia facendo il massimo per contenere il contagio nelle diverse case di riposo di propria competenza – è il commento del sindaco di Lomazzo, Giovanni Rusconi – lavorando a 360 gradi per cercare di affrontare l’emergenza sanitaria”. Il primo cittadino si dice vicino all’operato della fondazione: “Vorrei ribadire la mia piena fiducia nel lavoro svolte da parte della fondazione – conclude l’amministratore – evidenziato ad esempio anche del fatto che alcuni degli anziani inizialmente contagiati sono in seguito diventati negativi; l’auspicio è naturalmente quello che la situazione possa andare un po’ migliorando nelle prossime settimane”.

