ORIGGIO – I dati del tardo pomeriggio odierno indicano una crescita dei contagi da coronavirus anche oggi significativa, in rapporto al numero di abitanti, per la piccola Origgio fa dunque segnare un ulteriore aumento. Si arriva a 492 persone contagiate dall’inizio della pandemia; oggi +10.

Origgio: 492 (482)

Fra Gerenzano e Cislago oggi pochi casi. Mentre salgono di più Ceriano Laghetto, Lazzate, Misinto e Cogliate. Sempre nelle Groane, una cinquantina di nuovi casi fra Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina. Nel vicino comasco dati in salita per Lomazzo, Turate e Mozzate.

In Lombardia si abbassa ancora il rapporto percentuale tra i tamponi effettuati e i nuovi positivi, che oggi cala al 12,8%. Infatti, sono 5.697 i nuovi positivi rilevati nella giornata di oggi a fronte dei 44.231 tamponi effettuati. Salgono, però, i numeri dei decessi in Lombardia, nelle ultime 24 ore sono ben 207.

Si conferma essere Milano la provincia più colpita dalla pandemia: su oltre 5.600 casi rilevati oggi in Lombardia, 2.060 sono ospitati dal Milanese, di cui oltre mille nella città di Milano. Anche le province di Varese e Monza-Brianza si segnalano ancora come tra le più colpite: nel Varesotto, infatti, sono 559 i nuovi positivi, mentre Monza-Brianza vede 666 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

