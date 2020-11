SARONNO – Accanto ai normali controlli sull’attività commerciali, per garantire il rispetto delle norme di tutela dei consumatori, il reparto annona della polizia locale sta realizzando una serie di accertamenti ad hoc per verificare il rispetto delle norme anticovid imposte per cercare di fermare o arginare il contagio.

Proprio su questo fronte è arrivata una sanzione ad un negozio di parrucchiere con sede a ridosso del centro storico. L’accertamento è stato realizzato dalla polizia locale lo scorso fine settimana. L’attività pur rispettando l’obbligo di uso dei dispositivi di protezione personale e l’utilizzo degli appuntamenti per l’accesso dei clienti non aveva il registro delle presenze i cui dati devono essere conservati per 15 giorni. Per questo è stata sanzionata con un verbale da 400 euro. Non solo, nel corso dell’accertamento, si è scoperto che l’attività non aveva il direttore tecnico e per questo è arrivata una multa da 500 euro. Entrambe le sanzioni si dimezzeranno se saranno saldate entro 5 giorni.

(foto archivio)

26112020