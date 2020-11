VENEGONO INFERIORE / VARESE – “Per i nostri ragazzi è importante fare la scelta giusta: la scuola aprirà loro le porte sul mondo del lavoro, per questo per scegliere il proprio futuro, è importante conoscere tutta la galassia delle professioni sul territorio della nostra Provincia!” Così il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, che è anche consigliere provinciale e si sofferma sull’ultima iniziativa lanciata dalla Provincia di Varese.

E’ infatti online www.salone-dei-mestieri.it, il sito della quarta edizione del Salone dei mestieri e delle orofessioni che quest’anno si svolge solo in versione digitale. Frutto della collaborazione tra Provincia di Varese, Camera di Commercio e delle associazioni aderenti al “Tavolo unico provinciale scuola, formazione e lavoro”, il salone ha come sempre l’obiettivo di mettere gli studenti nelle condizioni di scegliere con grande consapevolezza la scuola secondaria di primo grado. “Negli scorsi anni a Malpensafiere abbiamo registrato un’ampia partecipazione- commenta il consigliere delegato Premazzi – con la versione web ci aspettiamo ancora di più. Il sito è molto accattivante, con immagini coinvolgenti e tanti video sia dei ragazzi, che degli imprenditori che spiegano agli studenti cosa li attende nel mondo del lavoro.

E’ una porta che collega il mondo della formazione e il mondo del lavoro: per fare la scelta giusta e trovare occupazione i giovani devono essere necessariamente considerarli insieme”.

Sul sito si trovano tante informazioni, elaborate anche in forma multimediale, e approfondimenti: molto interessanti i video realizzati dai ragazzi delle superiori che raccontano ai giovanissimi adolescenti alle prese con una scelta importante per il loro futuro quali siano le sensibilità, le competenze, gli interessi che servono per affrontare al meglio un liceo, un istituto tecnico o professionale.

26112020