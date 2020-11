Diretta alle 21: Matteo Colombo, runner saronnese. L’intervista dalla California

SARONNO – Abbiamo imparato a conoscerlo per le sue gare in città e nel comprensorio. E’ diventato conosciutissimo in città con la sua sfida in solitaria alla staffetta 24 per un’ora ed ora Matteo Colombo runner saronnese in trasferta in California è tornato ospite de ilSaronno. Stasera alle 21 direttamente dagli Usa.

Qui la diretta che trovate anche sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane

Stasera sarà protagonista di una chiacchierata in cui racconterà non solo come procede la sua passione per la corsa, come si tiene in allenamento in questo periodo così particolare ma anche come sta andando la sua trasferta negli Stati Uniti.

Parleremo ovviamente dell’emergenza Covid in California, della campagna elettorale e delle elezioni ma soprattutto di due appuntamento assolutamente tradizionale negli Stati Uniti il giorno del Ringraziamento (che ricorre proprio oggi) e il Black friday che ormai imperversa anche nel Belpaese ma che è nato proprio oltreoceano.

(foto: il runner Matteo Colombo durante una sua performance)

26112020