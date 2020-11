Ladri di monetine, Guaglianone: “Furti che fanno male alle scuole e alla comunità”

SARONNO – “E’ sconcertante questo accanimento contro gli spazi scolastici in un periodo già così difficile per il mondo della scuola”. Inizia così il commento del consigliere comunale di minoranza Gianpietro Guaglianone sui furti avvenuti negli ultimi giorni nelle scuole cittadine.

“Docenti, studenti e personale non docente sono alle prese con tutte le difficoltà del portare avanti l’attività didattica in presenza o a distanza e devono anche fare i conti con queste effrazioni – rimarca il capogruppo di Fratelli d’Italia – immagino che per i bimbi che già si ritrovano ad andare a scuola con la mascherina, tenendo le distanze e senza potersi godere compagni ed intervallo vedere le macchinette danneggiate o anche solo una finestra rotta non sia un bello spettacolo. A questo si aggiungono i costi di manutezione e il lavoro per il personale per mettere a posto e riordinare. Se pensiamo alla necessità di sanificare e igienizzare gli spazi è facile capire come nelle scuole ci siano già molte necessità. Pur considerando l’estrema difficoltà che può spingere a cercare anche pochi spiccioli sono reati che fanno davvero male alla comunità”.

