SARONNO – La lite fra due persone in corso Italia non è passata inosservata, qualcuno ha chiamato i carabinieri e sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Compagnia cittadina che a sua volta ha chiesto l’intervento anche di una ambulanza, è arrivato un mezzo della Croce rossa saronnese. Una delle due persone coinvolte nel litigio, un uomo di 45 anni, è stato infatti visitato ma per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’andirivieni dei mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso hanno suscitato parecchia curiosità fra chi abita e lavora da quelle parti, ci si trova proprio nel centro dell’isola pedonale di Saronno. L’episodio è successo ieri alle 16. Ora i carabinieri stanno compiendo approfondimenti sui motivi dell’accaduto. Anche se, visto che non ci sono state serie conseguenze fisiche, un eventuale procedimento giudiziario potrà innescarsi solo in caso di querele di parte.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina in servizio all’imbocco del centralissimo corso Italia, nell zona pedonale)

26112020