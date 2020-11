Arriva l’albero in centro a Lazzate, tradizione natalizia rispettata

LAZZATE – Nemmeno il covid riesce a fermare la tradizione natalizia lazzatese: anche quest’anno il comune ha portato in piazza un grandissimo albero di Natale che possa rallegrare le feste dei cittadini. L’albero sarà ora illuminato e addobbato per diventare il simbolo della ricorrenza più amata dell’anno.

Quest’anno il percorso più breve di sempre: l’albero è stato prelevato da via Masino, ha attraversato in tutta sicurezza via Vittorio Veneto controsenso, a seguire via Volta e poi l’arrivo in piazza Giovanni XXIII. L’operazione è stata seguita come sempre dai volontari del comune con la collaborazione della Polizia Locale.

Toccante il messaggio del sindaco Loredana Pizzi: «Quest’anno sarà un Natale particolare per tutti. Ancora non sappiamo quali saranno le restrizioni alle quali dovremo sottostare ma la speranza è quella di poter vivere il Natale come sempre e secondo le nostre tradizioni. L’amministrazione comunale vuol fare la sua parte per creare, nel limite del possibile, una serena e magica atmosfera per la festa più attesa dell’anno. Il nostro assessore Antonio Re ha già provveduto, direi con un certo anticipo, a collocare la Capanna della Natività sopra la fontana e oggi è stato collocato in piazza un bellissimo albero di Natale che con le sue luci ci farà compagnia per tutto il periodo delle feste. Come per gli anni scorsi verranno allestite, con rami di pino, le balconette del centro storico. Purtroppo i Mercatini e i festeggiamenti in piazza per la Notte di Natale non potranno essere organizzati per le note restrizioni. Sarà dappertutto un Natale senza particolari festeggiamenti nelle vie e nelle piazze delle nostre cittadine ma sarà sicuramente molto più sentito in ognuno di noi».

27112020