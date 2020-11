SARONNO – Non si placano le polemiche riguardo alla convocazione del prossimo consiglio comunale fissato il 30 novembre. L’ex presidente del consiglio, il leghista Raffaele Fagioli, aveva chiesto di rinviarlo per un errore nella convocazione; l’attuale presidente Pierluigi Gilli aveva specificato che invece ci sarà. Ora nuovo intervento della Lega, “si va avanti a sbagliare” in sintesi il suo commento.

Il presidente Gilli si ostina nell’errore, affermando che la Lega abbia richiesto il rinvio a mezzo stampa. Niente di più sbagliato. La Lega Lombarda ha informato i cittadini che nel pomeriggio del 25 novembre, il consigliere Raffaele Fagioli ha inviato una formale richiesta di rinvio tramite Pec al protocollo, circostanziata, ben motivata oltre che firmata digitalmente.

Non si può dire che, allo stato attuale, il Presidente abbia seguito una procedura altrettanto rigorosa, non rispondendo per iscritto al consigliere Fagioli, limitandosi a derubricare la questione a un mero problema tecnico. Per rimediare al suo errore, in compenso riconvoca il consiglio in seduta urgente, senza avere nemmeno la cortesia di confrontarsi o avvisare i componenti della Conferenza dei capigruppo. Si può dire che Gilli stia conducendo un inizio di mandato che non rende onore al suo curriculum.

Lega Lombarda Sarònn

