CERIANO LAGHETTO – In diretta dal suo ufficio in Municipio il sindaco Roberto Crippa ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese: “La settimana scorsa eravamo a 232 cittadini positivi mentre 158 erano le persone comprese fra quarantena ed in attesa tampone. Ieri, in base ai dati che ci sono stati comunicati, contavamo 231 positivi e 147 persone fra quarantena e attesa tampone; anche qui da noi è dunque confermato il lieve rallemamento dei contagi e questo ci fa sperare in meglio anche in previsione delle festività natalizie e per la fine dell’anno”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

27112020