LIMBIATE – Tamponamento oggi alle 18.30 in via Adamello a Limbiate: nello scontro fra due vetture è rimasta ferita una donna di 46 anni. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale limbiatese ed una ambulanza della Croce bianca di Cesate il cui equipaggio si è preso cura di una delle persone a bordo dei mezzi, la 46enen appunto, che aveva riportato lievi contusioni.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di deviare il traffico per consentire che i soccorsi si svolgessero in massima sicurezza e quindi hanno compiuto tutto i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo e stabilire le eventuali responsabilità, che avranno una rilevanza anche nell’ottica “assicurativa”. L’incidente si è verificato nella zona all’incrocio con via Garibaldi.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione sul territorio in occasione di un precedente incidente stradale. Nell’immagine, una pattuglia della polizia locale di Limbiate)

27112020