SARONNO – I nuovi lampioni che sono da qualche tempo comparsi sotto i portici di piazza Portici nel cuore del centro storico non sono certi passati inosservati: qualcuno ha apprezzato l’idea del rinnovamento, qualcun altro non è troppo convinto dell’estetica e soprattutto delle dimensioni delle lampade che appunto si fanno notare. Di certo un intervento che avrà l’esito di illuminare meglio anche questa zona di forte passaggio pedonale, perchè ci sono parecchi negozi.

In tutto il centro da qualche tempo sono state avviate le migliorie della pubblica illuminazione: le plafoniere sotto i portici e nelle gallerie di corso Italia, adiacente, sono state da tempo rimpiazzate da lampade led che fanno più luce e consumano meno. Mentre fuori dal centro storico vanno avanti gli interventi per rimpiazzare le vecchie lampade dei lampioni con quelle nuove a led e dove sono arrivate si vede meglio, eccome. Con benefici anche per la sicurezza stradale.

27112020