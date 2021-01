SARONNO – Tornano a salire i contagi a Saronno, il dato odierno diffuso nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia indica +11 che portano il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 2.801.

Ecco i dati dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno: 2.801 (2.790)

Nel circondario, casi a Caronno Pertusella e Gerenzano. Nelle Groane solo due nuovi casi fra Cesano Maderno, Limbiate, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate e Lazzate. Nuovi casi a Tradate. Nel vicino comasco pochi casi fra Turate, Lomazzo, Mozzate e Appiano Gentile.

Sono stati, oggi, +260 i nuovi casi positivi al coronavirus fra le province di Varese (+102), Como (+87) e Brianza (+71). Provincia con maggior numero di contagiati torna ad essere quella di Milano, con +367 casi.

In Lombardia a fronte di 24.040 tamponi effettuati, sono 1.230 i nuovi positivi (5.1 per cento). I guariti e dimessi sono 2.162. Oggi in Lombardia si sono registrati +77 decessi, in aumento da ieri (+46).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

