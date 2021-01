COGLIATE – Disavventura, questa mattina, per un giovane ciclista: è caduto dalla motocicletta ed ha concluso la mattinata all’ospedale. L’incidente è avvenuto alle 7.45 in via Dante Alighieri a Cogliate, sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. I volontari del soccorso si sono presi cura del ragazzo, di 17 anni, che è stato quindi trasportato con l’autolettiga al nosocomio di Desio, per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono assolutamente apparse preoccupanti, ha comunque riportato alcune contusioni ed escoriazioni che hanno spinto il personale della Cri al trasporto nella struttura ospedaliera della vicina Brianza.

Gli agenti della vigilanza urbana, del comando di Cogliate, hanno subito avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, ed hanno raccolto la testimonianza del ferito.

(foto archivio: intervento della polizia locale sul luogo di un incidente stradale)

27012021