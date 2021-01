Ieri a Saronno (e dintorni): Clio Makeup perde la borsetta in città, incendio sopra ristorante “Da Piero”, la scomparsa di Gianni gelataio

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Tanta curiosità, ed in molti si sono anche mobilitati per dare una mano a “Clio makeup”, influencer popolarissima su Youtube che… ha perso la borsetta a Saronno.

Un furioso incendio proprio sopra al celebre ristorante della cucina marinara, “Da Piero” di Caronno Pertusella, per una notte di super-lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in forze nella zona centrale caronnese.

Caffè al banco? Maxi multa a Saronno per la violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus; ad intervenire è stata la polizia locale.

Tornano a salire i contagi da coronavirus a Saronno, il dato di ieri diffuso nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia indica +11 che portano il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 2.801.

Cioccolattini in omaggio ai passanti, iniziativa di Scibui per sensibilizzare sulla crisi di bar e ristoranti in questo periodo di emergenza per il coronavirus.

Lutto in città per la scomparsa di Gianni, lo storico gelataio di via Marconi.

L’intervista: ospite de ilSaronno il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd.



27012021