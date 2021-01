SARONNO – “Quest’anno si celebreranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Sarà l’occasione per la presentazione di eventi, mostre, spettacoli e manifestazioni a suo ricordo. Nel nostro piccolo a Saronno io avrei un suggerimento da dare”.

E’ la proposta che un saronnese ha voluto condividere con la nostra testata e che rilanciamo.

“A giorni si prevede l’abbattimento della muratura perimetrale che delimita un’area in cui verranno costruiti due edifici, proprio in via Dante Alighieri in Saronno.

Sulla stessa muratura, proprio nella parti in cui il comune prevede la presenza di un’area comunale di nuova fattura, ad oggi è presente la misera targa.Visto che la targa verrà abbattuta con la muratura stessa, non è possibile prevedere una qualsivoglia effige, o altro segno, che rappresenti un po’ più degnamente il sommo poeta?”.

Il saronnese rimarca che si tratta solo un’idea lasciando alla comunità, all’Amministrazione anche al momento delle associazione e della cultura saronnese anche una valutazione sulle possibilità offerte dalla sua proposta.

(foto la targa di via Dante)