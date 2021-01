ORIGGIO – Tamponamento in autostrada A9, è successo ieri alle 13 ed il bilancio è di due contusi. Si tratta di un uomo di 37 anni ed uno di 29 anni, sono stati soccorsi dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno e sono stati trasferiti all’ospedale saronnese di piazza Borella per essere medicati, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul luogo del sinistro, avvenuto nel tratto fra le uscite di Saronno e di Origgio-Uboldo in direzione nord e dunque verso Como, è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale; gli agenti si sono occupati di deviare il traffico sulle corsia lontane rispetto a quella dove è avvenuto il sinistro e poi di eseguire tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Da quantificare con precisione l’entità dei danni.

(foto archivio: precedente incidente avvenuto sempre sulla A9 nel Saronnese)

