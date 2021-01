Saronno, controlli antidroga con unità cinofile: denunciato un pusher

SARONNO – Martedì pomeriggio il comando di polizia locale di piazza Repubblica ha organizzato un’operazione di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente anche contro gli assembramenti. Ma andiamo con ordine.

Le unità cinofile con gli agenti di polizia locale hanno passato la setaccio il quartiere della stazione, da via Diaz a via Bossi, da piazza Cadorna ai portici di corso Italia. Ad essere controllati anche la zona del quartiere Retrostazione da via Ferrari a via Luini. Nel corso della serata è stato fermato un tunisino di 39 anni. Aveva con sè 12 grammi di hashish già diviso in dosi ed anche diverse banconote frutto dell’attività di spaccio. E’ stato portato in comando ed identificato. Essendo clandestino è stato denunciato per l’attività di spaccio e come irregolare.

Un’altra pattuglia ha controllato la zona centrale dove hanno effettuato degli accertamenti su gruppi di ragazzi sia sul fronte del consumo di droga sia su quello di un corretto uso delle mascherine, sul rispetto del distanziamento sociale insomma sul rispetto delle norme anticovid.

