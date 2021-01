SARONNO – In questi mesi i loro servizi e le attività a sostegno della comunità saronnese alle prese con la pandemia sono aumentate notevolmente tanto che li abbiamo visti al supermercato impegnati a far la spesa per chi non poteva uscire di casa, nel piazzale del Municipio a fare tamponi e soprattutto nel servizio di pronto intervento. Sono i volontari e i dipendenti di Croce Rossa Saronno che sono stati in prima linea per l’intera pandemia.

Stasera farà il punto della situazione con ilSaronno il presidente del Comitato di Saronno Orlando Chiariello

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia.

L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.