SARONNO – Un grazie per la vicinanza e l’aiuto fornito in questo periodo dell’emergenza coronavirus: lo hanno rivolto alcuni pazienti dell’Oncologia dell’ospedale di piazza Borella a Saronno, ai volontari dell’associazione onlus “Saronno point” che opera nel nosocomio e che nei mesi scorsi, quando il reparto era stato temporaneamente spostato a Busto, si erano occupati del trasporto dei pazienti da Saronno all’ospedale bustocco.

Cari amici della Saronno point,

siamo un gruppo di pazienti in cura all’ospedale di Saronno nel reparto di oncologia al sesto piano. Dobbiamo ringraziarvi perchè ci siete molto vicini, anche la signora Armanda ha dato una dimostrazione di affetto verso di voi, però vi vogliamo bene anche noi, siamo tornati a Saronno e siamo contenti , però anche a Busto Arsizio ci siamo trovati bene, voi c’eravate sempre ogni mattina per portarci a fare le cure. Noi vorremmo fare qualcosa per voi perchè lo meritate , stiamo pensando ad una raccolta fondi per l’ospedale con la vostro aiuto perchè siete molto bravi. Ci sentiremo presto, oggi senza voi saremmo stati soli senza più sapere cosa fare per come siamo messi con la nostra salute. Noi ringraziamo la Saronno point perchè non ci ha mai abbandonati in questi lunghi mesi di covid e chissà quando finirà questo calvario per noi ed anche per voi. Speriamo sia cosa gradita per tutti voi soci.

28012021