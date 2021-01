SARONNO – Pur essendo impegnati in uno spazio chiuso in un’attività aperta al pubblico non indossavano le mascherine. Li hanno colti i flagrante gli agenti della polizia locale che li ha multati. E’ quanto accaduto l’altro giorno alle porte della Cassina Ferrara.

In precedenti controlli i vigili avevano già ripreso il titolare dell’attività per il mancato uso della mascherina ma evidentemente senza ottenere risultati. Così l’altro pomeriggio riscontrata la violazione sono scattati i verbali a carico delle due persone presenti il titolare e il dipendente. La sanzione per il mancato rispetto delle norme anticovid ammonta a 400 euro se i due, un 55enne ed un 43enne, pagheranno la sanzione entro 5 giorni otterranno una riduzione che permetterà loro di versare 280 euro.

Nelle ultime settimane il sindaco Augusto Airoldi ha chiesto al comando di piazza Repubblica di affiancare alla moral suasion una più intensa azione sanzionatoria proprio per evitare che comportamenti non rispettosi delle regole finiscano per vanificare gli sforzi della comunità nella lotta al contagio.

