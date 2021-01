Lutto: l’altro giorno il funerale del gelataio Gianni

SARONNO – Si è tenuto l’altro giorno il funerale di Gianni Cattaneo, già titolare della storica “latteria” e gelateria di via Marconi a Saronno. Settantadue anni, nel quartiere lo conoscevano tutti per questa sua attività, che aveva seguito per tantissimi anni diventando un volto davvero tanto conosciuto per molti suoi concittadini.

Le esequie si sono svolte nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà, con le limitazioni e le regole che valgono in questo periodo di emergenza per il coronavirus (dunque, obbligo di mascherina e distanziamento fra i presenti in chiesa).

Quello di Gianni in via Marconi era davvero un “approdo” per tanti cittadini, dove trovare dei buoni prodotti e soprattutto del buon gelato, e quindi era la meta preferita di molti bambini e tante famiglie, sempre accolte con un sorriso da Gianni e dai suoi collaboratori.

(foto: Gianni Cattaneo, volto molto conosciuto fra i saronnesi per la “latteria” di via Marconi)

28012021