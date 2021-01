SARONNO – “Un mio ringraziamento personale al segretario generale del Comune di Saronno, Vittorio Carrara, che oggi conclude la sua esperienza lavorativa iniziata nel 2015 con l’amministrazione Fagioli”. Così l’ex presidente del consiglio comunale saronnese ed attualmente consigliere comunale della Lega, Raffaele Fagioli.

Prosegue Fagioli: “Carrara ha contribuito a migliorare la struttura organizzativa del Municipio in un periodo non certo facile.

Ne sentiremo la mancanza per le sue competenze professionali, la sua praticità bergamasca ed i suoi “pota” e “ta”. Per Carrara come per tutti in Municipio un ultimo anno particolarmente difficile con le questioni inerenti l’emergenza coronavirus e dunque anche con le difficoltà aggiuntive che questo ha implicato per il funzionamento della macchina comunale, pure nei periodi di lockdown parziale o totale che sono andati ripetendosi nel corso dei mesi.

(foto di archivio: una veduta del consiglio comunale di Saronno riunito alla sala consigliare Vanelli nel palazzo dell’Università di piazza Santuario)

